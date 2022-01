Stiri pe aceeasi tema

- Tereos, al doilea cel mai mare producator de zahar din lume, vrea sa inchida fabrica de la Luduș, in care lucreaza 153 de persoane. In Romania, Tereos a avut ultimul an profitabil in 2013, de atunci, a inregistrat pierderi intre 4 și 27 de milioane de lei, potivit Profit.ro. „De cand Tereos…

- Astazi, 13 ianuarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 129 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Abrud și 1 comunei Roșia Montana. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19…

- Vești bune pentru angajații romani. In anul 2022 vor avea o minivacanța de trei zile in ianuarie. In Romania sunt 15 zile libere cu ocazia sarbatorilor legale. La fel ca anul trecut, multe dintre aceste libere legale pica in weekend, astfel incat nu pot fi considerate drept zile libere. Avand in vedere…

- Raceala, gripa sau Covid? Experții explica cum sa faci diferența ● M-am vaccinat. Aștept recunoștința statului român ● Basm (cu proști) de Anul Nou ● China controleaza 85% din metalele rare la nivel global, indispensabile electronicelor si echipamentelor militare ● Efectele IT-ului asupra filologilor…

- Ministerul Sanatatii explica motivele pentru care sunt introduse in carantina, la sosirea in Romania, persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala COVID-19 in ultimele sase luni. Ministerul Sanatatii aduce unele lamuriri, prin intermediul unui comunicat de presa, avand in vedere discutiile…

- Pana in 2023, Ford vrea sa devina al doilea cel mai mare producator de mașini electrice din lume. Adica sa le sufle in ceafa adversarilor de la Tesla. Compania americana este de parere ca poate sa atinga acest obiectiv datorita cererii mari pentru camioneta sa electrica, F-150 Lightning. Versiunea electrica…

- Vești proaste pentru șoferii romani! Vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru un plin, incepand cu prima zi a anului viitor. Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2022 din cauza majorarii accizelor. Prețul la pompa al unui litru de benzina fara plumb ar urma sa fie mai mare cu puțin peste șapte…

- Gigantul american Facebook, care s-a lovit in Europa de reguli mai stricte decat in Statele Unite privind intimitatea si accesul la datele utilizatorilor, arunca UE o ramura de maslin sub forma locurilor de munca, informeaza News.ro. Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari…