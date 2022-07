Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca anul acesta, 2500 de cupluri si persoane singure vor beneficia de "ajutor pentru procedurile necesare obtinerii unei sarcini".

- Bebelușul roman Mathias Rotundu, luat de la parinți de autoritațile din Danemarca, in februarie anul acesta, a ajuns in custodia bunicilor materni, in Romania. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. „Am primit vești extraordinare.…

- Vești de ultim moment din partea Guvernului pentru parinți. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a facut anunțul pe care toata lumea il aștepta. Aceasta categorie de copii va primi alocații mai mari. Citește in continuare, pentru a afla toate detaliile care te intereseaza.…

- S-ar putea reveni la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti: Anunțul ministrului Familiei S-ar putea reveni la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti: Anunțul ministrului Familiei S-ar putea revenii la gratuitatile la transportul cu trenul, pentru studenti, a anunțat…

- Numarul de locuri pentru studenti in tabere va fi majorat de la 2.300 pana la 3.500, iar numarul de serii de la patru la sase, a anuntat, duminica, 12 iunie, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea.Minnistrul va propune si sa fie indreptata nedreptatea facuta acestora…

- Vești bune pentru studenți. Aceștia vor putea beneficia de tabere gratuite in aceasta vara. Gabriela Firea a dat toate detaliile. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, vrea implicarea mai multor femei in procesul decizional la nivel inalt si in structuri de conducere. Social-democrata a anuntat ca lucreaza la minister pentru echilibrarea ponderii femeilor in diferite structuri prin stabilirea…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a facut anunțul pe care toata lumea il aștepta. Vești bune pentru acești romani. Cine sunt copiii care vor primi alocații mai mari. Parinții se vor bucura nespus. Despre ce categorie de copii este vorba. Se marește alocația pentru…