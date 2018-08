Vești pentru DATORNICI la stat. Ce REDUCERE vor primi Datornicii care isi platesc restantele catre stat mai devreme cu cateva luni, adica pana la finalul anului, vor primi o reducere de 5%. Inclusiv cei care au de achitat datorii din anii trecuti, cand ANAF nu a trimis decizii de impunere. Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca aceste propuneri sunt analizate la minister ca alternative la amnistia fiscala despre care s-a discutat in ultimele... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Datornicii care isi platesc restantele catre stat mai devreme cu cateva luni, adica pana la finalul anului, vor primi o reducere de 5%. Inclusiv cei care au de achitat datorii din anii trecuti, cand ANAF nu a trimis decizii de impunere.

