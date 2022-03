Vești optimiste: Țările fără restricții în care ne putem face vacanțele Multe țari din Europa au ridicat restricțiile aplicate pe perioada pandemiei și și-au deschis porțile pentru turiști. Dar mai sunt cateva dintre ele in care se cere test PCR la intrare. ”Din ce in ce mai multe țari, in special cele din Europa, se redeschid treptat. Mai sunt insa cateva țari in care trebuie sa prezinți la intrare testul PCR, sa mergi la hotel și sa aștepți rezultatele testelor din aeroport și sa fi testat din 5 in 5 zile, cum este, de exemplu, in Thailanda. Dar asta nu impiedica turiștii sa viziteze aceasta țara din ce in ce mai mult”., a spus Roxana Ilinca, specialist in travel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

