- Codul Rutier s-a schimbat in anul 2023, dar schimbari vor aparea și anul viitor. Exista noi reguli privind obținerea permisului auto din 2024. Un nou proiect de lege, aflat in faza de vot final in Parlamentul Romaniei, propune modificari semnificative in procesul de obținere a permisului de conducere.…

- Sunt vești uriașe pentru viitorii șoferi din Romania! Acest regulament va avea parte de noi modificari importante ce vor avea menirea sa ii ajute pe toți cei care au de gand sa obțina permisul de conducator auto. Pana acum acest aspect dadea mari batai de cap tuturor celor care iși doreau sa susțina…

- Potrivit noii modificari, poliția va putea dispune suspendarea inmatricularii autovehiculului in cazul in care asigurarea RCA nu mai este valabila.In cazul in care un șofer circula cu un autoturism care are asigurarea de raspundere civila RCA expirata, poliția va avea dreptul de a dispune suspendarea…

- Vești excelente pentru sute de mii de tineri! Aceștia vor beneficia de noi sume de bani. Daca pana acum doar o anumita categorie de tineri beneficiau de aceste sume de bani, statul are de gand sa acorde ajutorul financiar și celor aflați intr-o anumita situație. Citește mai multe AICI și vezi…

- Vești bune pentru romani! O anumita categorie de persoane ar putea primi banii lunar pentru a-și deconta unele facturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Iata care sunt romanii care ar putea beneficia de o compensație financiara!

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru marți, 17 octombrie. Benzina se ieftinește cu 12 bani, iar motorina cu 11 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 23,94 de lei, iar unul de motorina 23,60 lei.

- Conducatorii a doua autoturisme care au intrat in coliziune frontala intr-un accident rutier la iesirea din municipiul Salonta au decedat, alte trei persoane fiind transportate la spital cu elicopterul SMURD pentru ingrijiri medicale, au informat, miercuri, ISU Bihor si IPJ Bihor, potrivit Agerpres."Din…

- Vești senzaționale pentru o categorie de romani! Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța noi vouchere pentru cetatentii Romaniei. Aceasta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Cine sunt persoanele care vor beneficia de bani in plus.