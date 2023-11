Stiri pe aceeasi tema

- Daca un proiect de lege va fi aprobat, șoferii cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, parlamentarii dorind sa majoreze valabilitatea acestor documente de la 10 ani, cat e in prezent, la 15 ani.

- Vești bune pentru parinți și copii, care incepand cu data de 1 ianuarie e vor bucura de sume mai mari. In 2024, copiii din Romania vor primi vești foarte bune, deoarece, incepand cu 1 ianuarie 2024, alocațiile lor vor fi majorate. Conform informațiilor disponibile, aceasta creștere se refera la doua…

- Au fost anunțate noi vești pentru șoferii din țara noastra! O categorie importanta de romani ar putea ramane fara permis de conducere in urma unui control medical de rutina. Iata la ce trebuie sa fie atenți șoferii din Romania!

- Ceea ce, pana acum, era doar un zvon s-a confirmat: valabilitatea polițelor Euroins va fi prelungita cu inca 3 luni, adica pana pe 8 decembrie. A anuntat-o chiar Marcel Ciolacu. Asadar, soferii care au o asigurare de tip RCA incheiata la Euroins vor beneficia de valabilitatea ei pana la data de 8 decembrie.…

- Vești importante pentru șoferi! Se dau amenzi de peste 1.000 de lei. De-a lungul timpului, Codul Rutier a suferit o serie de modificari, iar acum șoferii au de respectat anumite reguli pentru a nu ramane fara sute de lei sau chiar fara permisul de conducere și certificatul de inmatriculare. Citește…

- Polițele RCA cumparate de șoferii din Romania vor putea intra in vigoare la maximum 60 de zile dupa ce au fost achziționate, fața de 30 de zile cum se intampla pana astazi. Masura a fost luata de ASF prin modificarea normei 20/2017 și a intrat in vigoare astazi, dupa publicarea in Monitorul Oficial.…