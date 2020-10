Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata, la Iasi, ca vor fi prelungite cu inca sase luni contractele personalului medical angajat in starea de urgenta si in starea de alerta. El a mai afirmat ca se fac anchete epidemiologice la fiecare caz de Covid-19 , dar ca in unele cazuri, la unele…

- Starea de alerta impusa de epidemia de coronavirus s-ar putea prelungi cu inca o luna la noi in tara, dupa ce ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat joi, ca va face aceasta propunere. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, joi dimineata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta care expira in 14 august ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern „Suntem in apropierea unei perioade in care va trebui sa prelungim…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern. Starea de alerta expira in 14 august.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea ca ministru al…

- Directiile de sanatate publica „au personal suficient” Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Directiile de sanatate publica au, în acest moment, personal suficient - a anuntat, ieri, la Galati, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. El a precizat ca aceste institutii au primit prin detasare…

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu 30 de zile, a anunțat președintele Klaus Iohannis. El a precizat ca nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor exista noi masuri de relaxare. Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presa la finalul ședinței privind masurile de gestionare…

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…