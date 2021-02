Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoana sa decida daca doreste sa incaseze pensia sau salariul. Proiectul de lege pregatit de Ministerul Muncii este considerat de primul-ministru ”foarte bun”. Florin…

