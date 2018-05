Stiri pe aceeasi tema

- "Pacientul A.M., in varsta de 36 de ani, care a beneficiat de primul transplant pulmonar realizat in Romania, se simte bine si a fost externat de la Spitalul Clinic "Sfanta Maria". Evolutia post-transplant a barbatului este favorabila, la o luna de la interventia chirurgicala complexa", anunta Administratia…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti (ASSMB) a anuntat ca primul pacient care a suferit un transplant pulmonar in Romania a fost externat de la Spitalul Sfanta Maria, dupa o luna de la operatie, evolutia post-transplant fiind una favorabila.

- La nici doua saptamani de la primul transplant de plamani din tara noastra, la Spitalul Clinic Sfanta Maria din Bucuresti, in noaptea de luni spre marti, a fost efectuat al doilea transplant pulmonar, la un...

- Echipa Spitalului Clinic Sfanta Maria din Bucuresti a efectuat in noaptea de luni spre marti al doilea transplant pulmonar bilateral, la un pacient de 47 de ani cu boala bronsectatica, anunta unitatea medicala.

- La o saptamana dupa operație, acesta are o evoluție favorabila și se afla in continuare internat in secția de Terapie Intensiva a spitalului Sfanta Maria, anunța conducerea unitații medicale. Azi se implinește o saptamana de la primul transplant pulmonar efectuat in Romania. Operația a fost realizata…

- Conducerea Spitalului "Sfanta Maria" din Bucuresti anunta ca barbatul care a suferit un transplant pulmonar saptamana trecuta se simte bine, avand o evolutie favorabila. Acesta fost operat de catre medicul Igor Tudorache, originar din Republica Moldova.

- O echipa de chirugi de la Spitalul Sf Maria din Capitala, condusa de romanul Igor Tudorache (Germania), realizeaza acum la Spitalul Sfanta Maria din București primul transplant de plamani. Prelevarea a durat cam 3-4 ore, iar dupa ora 5 ,00 a inceput pregatirea pentru transplant. A fost transplantat…

