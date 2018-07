Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 baieți și antrenorul echipei lor de fotbal ce au fost salvați din peștera inundata din Thailanda au zambit și au salutat in stilul tradițional ”wai” in prima lor apariție publica, ce a avut loc miercuri și a fost transmisa in toata țara și in lume, potrivit Reuters.

- Dupa 18 zile petrecute la 600 de metri sub pamant, cei 12 copii salvați din peștera din Thailanda și antrenorul lor au susținut o conferința de presa. Ei au povestit cum s-au incurajat reciproc in speranța ca-și vor recapata cu toții curajul.

- 11 copii au fost salvati din pestera inundata din Thailanda, cu ajutorul a 19 scafandrii care au intrat in complexul de pesteri Tham Luang, intr-o misiune dificila de a-i elibera pe cei blocati inca...

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Opt dintre cei 12 baieti au fost salvati din pestera inundata din Thailanda. Salvatorii urmeaza sa ii salveze si pe cei patru baieti si pe antrenorul lor de fotbal, blocati in continuare in pestera i...

- Vești bune din Thailanda. Scafandrii au reușit sa scoata azi patru baieți din peștera, scrie digi24.ro.Aceștia sunt baieți din echipa de fotbal a Wild Boars. Starea lor de sanatate este satisfacatoare. Antrenorul lor de 25 de ani a ramas in interiorul peșterei.

- Doi baieți au fost salvați in siguranța din peștera din Thailanda. Scafandrii ii ghideaza pe cei doi 12 baieți și pe antrenorul lor prin intuneric și prin pasajele inundate. Ei sunt scoși pe rand, in...