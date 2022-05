Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca polițele de asigurare, inclusiv RCA, emise de City Insurance nu vor mai fi valabile incepand cu data de 12 mai 2022, fiind necesara incheierea altor polițe de asigurare, cu valabilitate din aceasta data. Precizarile vin dupa ce, cu o zi in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunța ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. ”Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii de faliment formulata de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.)atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii…

- REACȚII… Consiliul Județean Vaslui critica dur un mesaj publicat de o vasluianca pe rețelele de socializare. Este vorba despre o fotografie cu un drum aflat intr-o stare deplorabila, insa prezentat ca fiind din comuna Tanacu. “Fake news grosolan la Tanacu. Vasluianca, sub numele de Oana Antohe, defaimeaza…

- In data de 9 februarie 2022 Tribunalul Bucuresti a deschid procedura falimentului City Insurance. Astfel toate politele aflate in vigoare vor mai fi valabile 90 de zile. Mai jos gasiti data pana la care mai sunt valabile si ce e bine de stiut.

- NOU…Vasluienii au ocazia sa-si achizitioneze imbracaminte sau incaltaminte produse de marci de renume, intr-un nou magazin de tip outlet si second hand deschis in apropiere de Spitalul nr 2, pe strada Dragos Voda nr 24. In incinta magazinului, Top Brands-Second Hand, clientii pot gasi o gama variata…

- CHIN… Vasluienii care vor avea treaba la Judecatoria Vaslui trebuie sa se puna la punct cu condiția fizica. Și asta pentru ca noul sediu al instanței, situat la ieșirea din oraș spre Moara Grecilor, vizavi de restaurantul Tosca, nu are nicio stație de autobuz prin apropiere. Daca nu vor sa mearga pe…