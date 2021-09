Vești MARI pentru mii de români! Acest ajutor va putea fi cumulat cu salariul Mii de romani vor avea parte de noi avantaje de la Guvern! Aceștia vor beneficia de cumularea unui anumit tip de ajutor acordat de statul roman cu salariul pentru o anumita perioada de timp. ATENȚIE! Noul avantaj se aplica doar persoanelor care primesc acest ajutor. Citește mai multe AICI și vezi cine va avea parte de mai mulți BANI! Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești COLOSALE pentru aceasta categorie de romani! Statul roman va acorda mai mult sprijin financiar pentru acest ajutor banesc lunar oferit tinerilor. In anumite situații, sumele de bani pot sa creasca mai mult daca autoritațile locale sunt dispuse sa faca alocari de fonduri. Atenție! Pentru a beneficia…

- Vești importante pentru milioane de romani! Statul roman va acorda un ajutor financiar persoanelor ce se confrunta cu o situație dificila in privința plaților pentru aceste servicii. Toți cei care vor sa beneficieze de aceste sume de bani trebuie sa se incadreze in anumite cerințe. ATENȚIE!…

- Federatiile sindicale din agricultura solicita acordarea unui ajutor de stat pentru legumicultorii mici si medii, precum si pentru organizatiile de producatori, in contextul preturilor foarte scazute de achizitie la legumele de sezon in 2021, cresterea preturilor de achizitie a inputurilor cu pana…

- Sunt vești EXCELENTE pentru aceste persoane! Statul roman va acorda noi sume de bani pentru acești romani care se implica intr-un anumit tip de activitate. ATENȚIE! Cine dorește sa beneficieze de sprijinul financiar acordat de Guvern trebuie sa se incadreze in termenul limita pentru depunerea documentelor…

- Vești importante pentru o anumita categorie de cetațeni! Statul roman va acorda mii de lei pentru toți acești romani care se implica intr-un anumit tip de activitate. ATENȚIE! Exista un termen limita pentru depunerea documentelor necesare in scopul acordarii ajutorului de stat. Aceste persoane interesate…

- Noi vești EXCELENTE de la Guvern pentru aceasta categorie de romani! Executivul a hotarat sa acorde o noua șansa acestor persoane care au posibilitatea de a accesa banii oferiți prin intermediul unei scheme de ajutor de stat. ATENȚIE! Toți cei care vor sa beneficieze de aceste ajutoare trebuie sa…

- Sunt vești URIAȘE pentru aceasta categorie de romani! Executivul a decis majorarea plafoanelor schemei de ajutor de stat pentru aceasta categorie de persoane. ATENȚIE! Toți cei care vor sa beneficieze de aceste ajutoare trebuie sa se incadreze intr-un anumit interval de timp. Noile sume de bani sunt…

- Lovitura dura pentru aceasta categorie de angajați care iși punea speranța ca pot ieși mai devreme la pensie in anul in curs. Posibilitatea de a beneficia de reducerea varstei de pensionare, fara penalizare, daca indeplinesc anumite condiții, s-ar putea face in 2023. Motivul invocat de autoritați…