Stiri pe aceeasi tema

Președintele american Joe Biden va numi un ambasador pentru zona Arctica, o premiera pentru Statele Unite in contextul tentativelor rusești de a-și extinde influența in regiune.

Presedintele american Joe Biden a anuntat, miercuri, cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, cel mai mare pachet de ajutor militar oferit de Statele Unite de la inceputul razboiului, in valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, relateaza AFP.

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.

Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ pentru Covid dupa o izolare de cinci zile si va iesi din izolare miercuri, a declarat medicul sau, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat, relateaza Reuters.

Presedintele american, Joe Biden, a declarat, joi, ca Statele Unite sustin vanzarea avioanelor de lupta de tip F-16 catre Turcia si ca este increzator ca aprobarea Congresului necesara pentru vanzare poate fi obtinuta, relateaza Reuters.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca reacționeaza dupa anunțul președintelui SUA, Joe Biden, prinvind programul de reactoare modulare

Hotararea Curtii Supreme de a revoca dreptul la avort al americancelor arunca Statele Unite cu 150 de ani inapoi, deplange vineri presedintele democrat, Joe Biden, intr-un discurs la Casa Alba, in care indeamna ambele tabere la manifestatii "pasnice", relateaza BBC News.