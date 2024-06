Exista o categorie de pensionari care a primit o veste fabuloasa zilele trecute de la Instanța Suprema. Ne referim la pensionarii care muncesc in condiții speciale. Potrivit deciziei, romanii care au lucrat in condiții speciale se pot pensiona cu nu mai puțin de 13 ani mai devreme daca au muncit, deja, 13 ani. Ce a […] The post Vesti incredibile: pensionarii care se retrag cu 13 ani mai devreme, dar primesc si bani in plus la recalculare first appeared on Ziarul National .