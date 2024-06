Stiri pe aceeasi tema

- Lotul lui Dinamo s-a reunit luni, 10 iunie, de la ora 8:30. Cu nici 5 ore mai devreme, Antonio Bordușanu (19 ani), extrema stanga a echipei bucureștene, era oprit de poliție. Dinamo a inceput pregatirea pentru noul sezon. Luni, jucatorii lui Zeljko Kopic s-au reunit la o clinica din Chiajna pentru a…

- Stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște va gazdui sambata, 1 iunie, doua evenimente majore din cadrul Asociației Județene de Fotbal Dambovița: 1 Iunie – Ziua Campionilor și finala Cupei Romaniei – faza județeana, dintre Urban Titu și Recolta Gura Șuții. Cele doua evenimente, ce se anunța extrem de…

- In emisia live de Mireasa, Caprciile Iubirii de pe 30 aprilie 2024 au fost difuzate imagini care au aratat ce s-a intamplat intre Albert și Ionela in pauza publicitara din timpul galei de vineri, dupa ce fata a plecat din platou și și-a facut bagajele penru a pleca.

- FCSB - Rapid a intrat direct in top 5 al asistențelor la meciurile jucate pe Arena Naționala in Liga 1. 45.143 au asistat la FCSB - Rapid, in etapa #5 din play-off. E primul meci ca numar de fani in acest sezon, al 5-lea in istoria Arenei Naționale și al 12-lea in care sunt peste 40.000 de suporteri…

- Chindia intalnește maine, 20 aprilie, pe CSA Steaua in cadrul etapei a 4-a a playout-ului Ligii a 2-a. Meciul se va disputa la Targoviște, pe Eugen Popescu, incepand cu ora 11:00. Interesul pentru acest meci nu este unul ridicat, cel puțin pana in acest moment, insa lucrurile pot sta altfel pana la…

- FOTO: Schiorii de la Clubul Sportiv Școlar Blaj, sezon excelent | Vezi rezultatele sportivilor pregatiți de Calin Gligor FOTO: Schiorii de la Clubul Sportiv Școlar Blaj, sezon excelent | Vezi rezultatele sportivilor pregatiți de Calin Gligor Sportivii secției de schi de la Clubul Sportiv Școlar Blaj…

- Chindia Targoviște susține, astazi, unul dintre cele mai tari meciuri din play-out. De la ora 11.00, pe teren propriu (arena „Eugen Popescu”, formația dambovițeana va infrunta pe Concordia Chiajna, intr-un joc ce va conta pentru a doua etapa a play-out-ului. Meciul se anunța a fi unul dificil pentru…

- Cele doua cluburi prahovene care au activitate competiționala in fotbalul romanesc feminin sunt in plin sezon competițional, emulația privind acest compartiment fiind la cote peste așteptari. Iata ”starea” echipelor prahovene din Liga 3 senioare și Under 15, cu mențiunea ca Petrolul mai are echipa și…