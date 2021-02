Vești îmbucurătoare despre situația spitalelor COVID! Beatrice Mahler: 'Este cea mai bună situație de la începutul verii lui 2020 încoace' Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 raportate in ultimele zile este in scadere. La fel și cel al pacienților internați in stare grava in secțiile de terapie intensiva. Proporția cazurilor severe era de 80% pana nu demult. Acum a scazut cam la jumatate fața de finalul anului trecut. La nivel național, erau peste 13.000, iar acum sunt puțin peste 7.0000. Din acest motiv, managerii spitalelor Covid vor sa revina la activitatea normala, macar parțial. Managerii spun ca spitalele sunt jumatate sau mai bine de jumatate goale de la inceputul acestui an. Din acest motiv, ei vor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 raportate in ultimele zile este in scadere. La fel și cel al pacienților internați in stare grava in secțiile de terapie intensiva. Proporția cazurilor severe era de 80% pana nu demult. Acum a scazut cam la jumatate fața de finalul anului trecut. La nivel…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 raportate in ultimele zile este in scadere. La fel și cel al pacienților internați in stare grava in secțiile de terapie intensiva. Proporția cazurilor severe era de 80% pana nu demult. Acum a scazut cam la jumatate fața de finalul anului trecut. La…

- Managerii spitalelor din Capitala susțin ca situația din unitațile sanitare s-a imbunatațit in ultima vreme in sensul ca sunt mai puțini pacienți infectați cu coronavirus care au nevoie de internare la terapie intensiva. Proporția cazurilor severe de coronavirus era recent de 80%. Acest indicator a…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 raportate in ultimele zile este in scadere. La fel și cel al pacienților internați in stare grava in secțiile de terapie intensiva. Proporția cazurilor severe era de 80% pana nu demult. Acum a scazut cam la jumatate fața de finalul anului trecut. La nivel…

- Conform DSP Alba, astazi 27.11.2020 la Ocna Mureș incidența imbolnavirilor cu noul coronavirus scade sub trei cazuri la mia locuitori, cifra raportata fiind 2,99 (42 cazuri active). De altfel in ultimele zile la Ocna Mureș au fost raportate puține cazuri de infectare (1-2 pe zi). Daca aceasta situație…

- Incidența cazurilor de COVID-19 in ultimele doua saptamani in municipiul Bistrița a ajuns la 9,83 la mia de locuitori, iar autoritațile locale au decis sa impuna carantinarea orașului. Potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud , municipiul reședința de…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- Situație grava la secția ATI de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București, unde sunt tratați pacienți infectați cu coronavirus. Jumatate din cei opt medici ATI sunt infectați cu Covid-19, iar un altul este in concediu pentru alte probleme medicale, astfel ca de pacienții din cele 33 de paturi de Terapie…