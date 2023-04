Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de alimente vor fi distribuite pana pe 13 aprilie, pentru ca beneficiarii sa le poata folosi la cumparaturile de Paste, anunțat sambata Ministrul Muncii, Marius Budai, intr-o interventie la Antena 3. Acesta a mai spus ca pensiile pe card au intrat inca de vineri, iar cele prin factorul postal…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anuntat ca romanii vulnerabili, care beneficiaza de voucherele pentru alimente din programul „Sprijin pentru Romania”, vor primi banii in avans, inainte de Paste. In luna aprilie, se face in avans plata aferenta pentru voucherele de alimente,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat sambata, intr-o interventie la Antena 3, ca pensiile pe card au intrat inca de ieri, iar cele prin factorul postal vor fi incasate pana cel tarziu in 11 aprilie, transmite News.ro. El a mai precizat ca voucherele de alimente vor fi distribuite pana in 13 aprilie,…

- Marius Budai, ministrul muncii a anuntat sambata, la Antena 3, ca pensiile pe card au fost virate de vineri, iar cele care sunt aduse de factorul postal vor fi incasate pana cel tarziu in 11 aprilie. De asemenea, voucherele de alimente vor fi distribuite pana in 13 aprilie, pentru ca beneficiarii sa…

- Pensionarii din Romania, care se pregatesc de marea sarbatoare a Paștelui, primesc vești de la social-democratul Marius Budai, aflat la carma Ministerului Muncii. Concret, ministrul Muncii anunța, vineri, ca pensiile se vor da mai devreme in aceasta luna, tocmai pentru ca oamenii sa aiba timp pentru…

- Vești importante pentru toți pensionarii din Romania! Ministrul Muncii a facut noi precizari despre ce se intampla cu reforma pensiilor. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a declarat ca reforma pensiilor aferenta cererii de plata numarul 4 va fi impl ...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, au semnat joi, 23 martie, Acordul de securitate sociala si Aranjamentul administrativ de aplicare a acestuia, documente care prevad ca cetatenii vor putea cumula perioadele lucrate in SUA și in Romania pentru pensie și…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca in toate discuțiile pe renegocierea PNRR se va axa pe creșterea salariilor și pensiilor din Romania. El arata ca aceste venituri inca sunt foarte mici și trebuie eforturi pentru a le crește. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…