. ”Veşti fantastice pentru români” Florin Cițu: Standard&Poor’s a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativa la stabila. Eroii sunt companiile private, antreprenorii In urma imbunatatirii perspectivei de catre agenția americana Standard & Poor’s, premierul Florin Cițu a declarat, siambata, ca „aceasta coaliție condusa de PNL, din care fac parte și USR PLUS și UDMR, condusa de un premier liberal a caștigat increderea partenerilor straini”. „Agenția de rating Standard & Poor`s a pastrat ratingul de țara, dar a modificat perspectiva de la negativ la stabil. Eroii sunt companiile private, antreprenorii. Ei au dus greul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

