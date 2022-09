Performanțe remarcabile pentru sportivele și sportivii tricolori care au concurat, in ultima zi a acestei saptamani, la Campionatele Europene de canotaj Under 23 (U23) de la Hazewinkel – Belgia! Romania a obținut, duminica, nu mai puțin de 9 medalii – 5 de aur si 4 de argint – la Europenele de Canotaj U23 de la […] The post Vești fantastice de la Europenele de canotaj U23: Romania, CINCI medalii de aur si PATRU de argint! first appeared on Ziarul National .