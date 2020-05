Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu COVID-19 spitalizati par sa aiba rezultate mai bune atunci cand primesc tratament cu plasma obtinuta de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arata un studiu citat de CN...

- Pacientii cu COVID-19 spitalizati par sa aiba rezultate mai bune atunci cand primesc tratament cu plasma obtinuta de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arata un studiu citat de CNN și preluat de Mediafax.

- Primul transfer de plasma de la un pacient vindecat de Covid -19 a avut loc zilele trecute la Timișoara. In mai multe țari din lume, plasma de la pacienții vindecați de COVID19 este folosita pentru tratarea bolnavilor aflați in stare critica. Deja mai multe persoane vindecate au semnat formularul și…

- Tratarea pacientilor infectați cu noul coronavirus prin administrarea de anticoagulanti ar putea creste sansele acestora de supravietuire, arata concluziile preliminare ale celei mai mari unitati medicale din orasul american New York. Rezultatele unui studiu efectuat pe 2.733 de pacienti, publicat in…

- Tratamentul cu plasma a fost eficient in cazul unor pacienti aflati in stare extrem de grava. Cinci bolnavi de la Spitalul Clinic Republican s-au vindecat si chiar au fost deja externati, transmite publika.md. {{437994}}In prezent, in aceeasi institutie, alti 10 pacienti in stare critica se trateaza…

- Primele trei recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19 au avut loc, marti dimineata, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, iar dupa ce va avea loc testarea si calificarea biologica plasma va fi pusa la dispozitia spitalelor. Pacientii care pot beneficia de aceasta plasma sunt…

- Inca doua spitale din Chisinau sunt pregatite pentru a primi pacientii bolnavi de COVID-19. Este vorba despre Spitalul Clinic "Sfantul Arhanghel Mihail" si Spitalul pentru copii "Valentin Ignatenco".

- In mesajul de vineri, prin care raspundea intrebarilor primite din partea mass-media, prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a ținut sa se adreseze cadrelor medicale. Prefectul a menționat ca cei din prima linie, implicați in lupta cu virusul COVID-19, vor avea la dispoziție echipamentele și materialele…