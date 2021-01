Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta ce prevede plata personalului medical implicat in vaccinarea impotriva COVID-19. ‘Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta…

- Vlad Voiculescu a anunțat vineri seara ca Guvernul va adopta in ședința de saptamana viitoare OUG privind plata personalului care vaccineaza impotriva COVID-19. Documentul a fost deja prezentat in ședința de miercuri, 6 ianuarie, a Executivului.Ministrul Sanatatii a vorbit despre problemele personalului…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.

- Federatia Sanitas a transmis ca, miercuri, in sedinta de Guvern se va vota ”traditionala Ordonanta de Urgenta care an de an adanceste saracia salariatilor bugetari”. Prevederile OUG referitoare la masuri bugetar-fiscale pentru 2021 sunt considerate ”ilegale si imorale” de catre sindicalisti.…

- Astazi, 28 decembrie, are loc sedinta de Guvern. Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale.Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat vineri ca a fost adoptata OUG in ceea ce priveste tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 asimptomatici sau cu simptome usoare. "Au fost reglementate procedurile de monitorizare a acestor pacienti de catre medicii de familie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, cazurile…