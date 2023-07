Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea acordata studentilor la calatoria cu trenul a fost extinsa la 90%, iar varsta pana la care acestea se acorda a fost majorata la 30 de ani, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Sorin Grindeanu se confrunta cu presiunea sindicatelor feroviarilor care au avertizat ca lucratorii de pe calea ferata vor opri lucrul daca majorarea salariala nu va avea loc de la 1 iulie, așa cum li s-a promis. In plus, in lipsa fondurilor, nu vor fi trenuri de calatori suficiente in plin sezon estival,…

- Aproximativ 500 de ceferisti au participat, luni, la un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor, solicitand majorarea veniturilor, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), Maxim Rodrigo, conform Agerpres.„Astazi am avut o intalnire…

- Autoritatea de Reforma Feroviara (ARF) a lansat, incepand de vineri, in probe (versiune testare și corecție), „ghișeul unic” care permite cumpararea de bilete de tren de la orice operator feroviar. Interoperabilitatea sistemelor de ticketing ale operatorilor feroviari de transport calatori cu baza de…

- Ministrul Transporturilor a afirmat ca este necesara o reducere a numarului de ministere dupa rotația guvernamentala. Grindeanu susține reintegrarea ministerului Antreprenoriatului in ministerul Economiei și comasarea ministerului Familiei cu cel al Sportului.

- Pilon II de pensii are o tendința crescatoare, dupa lovitura suferita anul trecut. Aceasta se vede din sumele obținute. Toate persoanele pana in 45 de ani care sunt angajate, contribuie automat la Pilonul I și Pilonul II de pensii. In primele patru luni de la angajare, ei pot alege administratorul la…

- Discutiile in Guvern privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc dupa ce vor centralizate toate propunerile, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, care a mentionat ca in sedinta de miercuri aceste planuri nu au fost pe masa, ceea ce inseamna…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Se pare ca asigurarea obligatorie a locuinței poate deveni mai scumpa cu 30 de lei, dupa cum a cerut in Parlament societatea care gestioneaza asigurarile in acest sector. Mai mult decat atat, reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara susțin ca s-ar putea majora…