Stiri pe aceeasi tema

- ​Aproape 70% dintre antreprenorii români cred ca masurile de sprijinirea a afacerilor luate de Guvern în pandemie au fost utile, dar insuficiente și subfinanțate arata un sondaj realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România. Iata ce masuri cred antreprenorii ca ar fi utile…

- Circa 7 din 10 antreprenori spun ca vor mentine salariile angajatilor lor la nivelul din anul 2020, iar 1 din 10 spune ca va creste nivelul salarial in anul 2021, conform unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). ”In anul…

- Florin Citu a declarat joi, la dezbaterea organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania ca 2020 a fost un an dificil pentru IMM-uri din cauza pandemiei, dar antreprenorii nu au facut greva si nu au iesit in strada. “Anul trecut a fost un an dificil, in…

- Peste jumatate din IMM-urile romanești au intampinat probleme la incasarea facturilor in 2020, ceea ce a determinat o creștere a nevoii de finanțare din piața, potrivit unui studiu facut de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania. In acest context, Instant Factoring,…

- ”Peste jumatate din IMM-urile romanesti au intampinat probleme la incasarea facturilor in 2020, ceea ce a determinat o crestere a nevoii de finantare din piata, potrivit unui studiu facut de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. In acest context, Instant Factoring,…

- Luni, 11 ianuarie - Conferinta de presa organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR); - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani; - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie…

- Aproape jumatate dintre patronii de firme din Romania și-ar dori ca salariul minim brut pe economie in 2021 sa ramana la nivelul din acest an. Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii a realizat un sondaj in randul IMM-urilor, dupa ce Ministerul Muncii a propus trei scenarii de…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania organizeaza vineri o conferinta de presa in care presedintele organizatiei, Florin Jianu, va prezenta rezultatele unui sondaj in care patronii de IMM-uri s-au pronuntat pe subiectul cresterii salariului minim pentru anul…