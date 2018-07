Stiri pe aceeasi tema

- Dispar rablele abandonate cu anii intre blocuri!Autoritatile din sectorul 4 al Capitalei vor ridica peste 800 de masini uitate de proprietari in locuri publice. Le vor duce direct la fier vechi sau le vor vinde la licitatie, daca nimeni nu le revendica in cinci zile. Dar prima zi de actiune s-a lasat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august, la care organizatorii au anuntat prezenta a unui milion de persoane. Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din jurul Pietei Victoriei din Capitala.

- Un proiect privind furnizarea de internet Wi-fi gratuit in Bucuresti va fi discutat, in sedintele urmatoare, de consilierii generalii ai Primariei Capitalei. Proiectul face parte din obiectivele asumate de Guvern in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.

- Un barbat urmarit de o autospeciala a Sectiei 2 de Politie a provocat un accident in cartierul Aviatiei din Capitala, acrosand alte cinci autoturisme, dupa care a fugit de la fata locului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. Doua persoane au fost ranite...

- Primaria Capitalei vrea sa implementeze in spitalele din Bucuresti un sistem de dezinfectie cu ajutorul ultravioletelor. Proiectul, denumit „Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor” va fi supus votului in sedinta CGMB de joi, scrie Mediafax.„Proiectul…

- Anunt important pentru bucuresteni. Primarul Capitalei vrea sa cumpere sute de autobuze, troleibuze si tramvaie electrice. Gabriela Firea spune ca doar asa va fi combatuta problema poluarii cu care se confrunta de ani de zile Capitala.

- O școala din București a fost distrusa de un incendiu, zilele trecute. Norocul a fost ca s-a intamplat in afara programului de cursuri, pentru ca altfel tragedia „Colectiv” s-ar fi putut repeta. Autoritațile au constatat, ulterior, ca unitatea de invațamant era una dintre multele din Capitala care…

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Bucuresti, cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Iliescu vrea, de asemenea, decalarea datelor din proieict. Cum vad acest proiect celelalte partide din CGMB.