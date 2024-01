Vești excelente pentru angajații de la privat! Managerii au în plan să majoreze salariile în 2024 Sapte din zece manageri iau in calcul cresteri salariale cuprinse intre 1% si 10% pentru propriile echipe, in 2024, si isi doresc de la angajati implicare, inovatie si adaptabilitate, arata concluziile unui studiu de specialitate, dat publicitatii vineri. Pe de alta parte, doar doi din zece sefi de companie mizeaza pe mariri salariale cuprinse intre 10% si 20%, iar 4% au bugetat pentru anul acesta un avans al remuneratiilor de peste 20% comparativ cu 2023. In acelasi timp, 8% dintre respondenti estimeaza ca nu vor creste remuneratiile, in 2024. Potrivit studiului Pronext, peste jumatate dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost aprobat proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care sunt marite salariile personalului din invațamant. "Odata cu aceasta marire, creșterile salariale sunt, in medie, de 50%, cele mai mari din ultimele decenii, in mai puțin de un an", a

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in mediul privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi…

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi la stat.

- Vești bune pentru romani! Pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale vor fi virate la tim! Angajații au renunțat la planul de a face greva, dupa ce Guvernul a acceptat sa le creasca salariile! Veniturile oamenilor au fost amenințate de oprirea teporara a activitații.

- Aproape 4 milioane dintre cei 4,7 milioane de angajati din sectorul privat din Romania nu sunt reprezentati in negocierile cu statul, atunci cand vine vorba de deciziile privind legislația economica.

- Președintele PSD Campia Turzii, Avram M. Gal, solicita ca primarul PNL Dorin Lojigan sa majoreze salariile funcționarilor cu 20%. El argumenteaza ca aceasta creștere este meritata și necesara pentru a reflecta corect eforturile și competențele angajaților din administrația locala. PSD Campia Turzii…

- Angajații TESA ai Spitalului Județean Vaslui au intrerupt astazi lucrul și au ieșit in fața unitații medicale in semn de protest fața de inechitațile salariale din domeniul Sanatații. Astfel de proteste au avut loc astazi in toata țara. „Acest protest spontan vine in urma faptului ca personalul TESA…

- Angajații din zeci de case județene de pensii vor organiza, joi, proteste spontane, fiind nemulțimiți ca nu le-au mai crescut salariile de circa 7 ani și ca acestea sunt sub nivelul celor din casa naționala de pensii, potrivit g4media.ro. Angajații din casele județene solicita sa aiba aceleași salarii…