Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești bune pentru mii de romani care urmeaza sa se pensioneze! Aceștia pot beneficia de o derogare de la varsta standard, astfel incat vor ieși la pensie mai devreme, fara penalizari.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede extinderea numarului de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele…

- Mii de romani se vor putea pensiona mai devreme, fara niciun fel de penalizari. Este vorba despre persoane care au locuit in orașe intens poluate, care beneficiaza de o reducere a varstei standard de pensionare cu doi ani. O lege in acest sens va intra in vigoare chiar de astazi, 13 iulie 2023.Astfel,…

- OFICIAL: legea prin care crește numarul celor care se pot pensiona mai devreme fara penalizare, in vigoare. LISTA localitaților Numarul persoanelor care se pot pensiona mai repede cu doi ani, fara penalizare, va crește, dupa ce o lege in acest sens intra in vigoare, din 13 iulie. Legea modifica art.…

- COMUNICAT DE PRESA Legea promovata de liberali scapa romanii de dosarul cu șina Romania a mai facut un pas spre eliminarea birocrației și a statului la cozi in fața ghișeelor, cu dosarul cu șina in brațe! Legea inițiata de deputatul liberal George Tuța a intrat in vigoare și, incepand cu luna aceasta,…

- O lege promulgata recent de președintele Klaus Iohannis aduce noi reguli și sancțiuni. Afla, din randurile de mai jos, ce nu mai au voie sa faca romanii care stau la bloc sau la casa. Cei care nu vor respecta interdicția vor fi amendați. Ce nu mai au voie sa faca romanii care stau la bloc […] The post…

- Vești bune pentru romanii care cumpara mașini la mana a doua! Astazi, pe data de 29 mai 2023, a intrat in legea care le interzice celor care iși vand autoturismele sa dea kilometrajul inapoi. Cei care incalca aceste prevederi vor primi amenzi uriașe, de pana la 5.000 Ron.

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! In cursul zilei de luni, 22 mai, Klaus Iohannis a promulgat o lege care prevede ca unii angajați din țara noastra vor primi și ei vouchere de vacanța de 1450 lei anual. Afla mai multe detalii, in randurile de mai jos. Vouchere de vacanța pentru mai mulți…