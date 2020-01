Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, militarii si personalul civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi, din luna ianuarie, salarii si solde mai mari, la nivelul celor ale personalului din Ministerul Apararii Nationale. "Astfel, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile…

- Politistii, militarii si personalul civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi, din luna ianuarie, salarii si solde mai mari, la nivelul celor ale personalului din Ministerul Apararii Nationale. In ianuarie 2020 intra in vigoare o serie de masuri fiscal-bugetare care privesc polițiștii,…

- Vești pentru toți bugetari! O parte din prevederile Ordonanțe 114 vor fi pastrate și de Guvernul Orban. Munca in plus Orele suplimentare, munca in weekend sau in zilele libere legale se vor compensa in continuare cu timp liber și nu cu bani.Excepțiile de la regula sunt anumiți bugetari, precum personalul…

- Guvernul Orban a decis ca angajații de la stat sa beneficieze de vouchere de vacanța și in 2020. In cadrul Partidului Național Liberal avusesera loc discuții contradictorii cu privire la acordarea voucherelor de vacanța in 2020. Motivul pentru care s-a discutat despre sistarea acordarii lor era nevoia…

- Pe 12 decembrie, Guvernul Orban si-a asumat raspunderea pe acest proiect de lege, motivand ca are drept obiectiv adoptarea pana la 31 decembrie a proiectelor de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat."Trebuie sa curmam aceasta practica in care sunt incalcate legi -…

- Incepand cu 26 ianuarie 2020 intra in vigoare Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Printre actele normative modificate si completate de Legea nr. 192 din 2019, se regaseste si Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor…

- Vești uriașe pentru anumiți angajați romani! Dupa o lunga perioada de deliberari in Parlament pentru modificarea unei legi privind sistemul de pensii, Klaus Iohannis a luat decizia! Președintele a promulgat legea, urmand ca aceasta sa se aplice la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.Legea…

- Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice a fost publicata, in aceasta saptamana, in Monitorul Oficial, prevederile sale urmand sa intre in vigoare in termen de 90 de zile, adica de la finalul lunii ianuarie. Inspectoratul…