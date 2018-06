Stiri pe aceeasi tema

- RETROMOBIL in Transilvania organizat in perioada 1-3 iunie in Alba Iulia reunește pentru prima data in istoria clubului membrii Consiliului Director RCR și reprezentanții tuturor filialelor județene intr-un simpozion care va trata teme legate de restaurarea vehiculelor istorice, conservarea patrimoniului…

- In acest moment intervine un echipaj al ISU Gorj pentru a stinge un incendiu la o anexa gospodareasca din cartierul Romanești in Targu Jiu. Articolul A luat foc o anexa din cartierul Romanești din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Sir Alex Ferguson iși revine, treptat, dupa operația complicata suferita sambata. Conform presei engleze, legenda lui Manchester United a dat luni-noapte primele semne pozitive privind recuperarea: ”S-a ridicat in fund și a intrebat rudele despre rezultatele operației”

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa potrivit careia soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific "In Serviciul Patriei" beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare.

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege al Guvernului privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor simple electronice de la 5 la 10 ani, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani.

- Supremia Grup, unul dintre cele mai cunoscute branduri romanesti DISPARE din piata. Francezii de la Solina au schimbat numele companiei. Grupul francez Solina, care a cumparat anul trecut afacerea cu ingrediente pentru industria alimentara Supremia Grup de la antreprenorul Levente Bara, au schimbat…

- Erlend Krauser, chitaristul timișorean care a parasit Romania in 1977 alaturi de membrii formației Phoenix, revine pe plaiurile natale pentru lansarea celui mai nou material discografic al sau, „Last Dicoveries“. Artistul cu origini germane a carui bunica a fost vara cu celebrul actor Johnny Weissmuller,…

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75%, potrivit unei legi promulgate, luni, de presedintele Klaus...