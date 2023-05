Vești esențiale pentru milioane de pensionari: Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor Vești IMPORTANTE pentru toți pensionarii din Romania! Toți cei care doresc sa beneficieze de recalcularea pensiilor trebuie sa urmeze anumiți pași. ESENȚIAL! Plata pensiei recalculata se va face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea. CITESTE SI Alerta planetara! Un asteroid mare cat un avion se apropie duminica de Pamant 23:15 725 China se opune cu fermitate declaratiei comune a summitului G7 din Japonia 23:02 1199 Reprezentanții REPER, reacție dupa anunțul lui Ciolacu: 'E o fuga de raspundere rusinoasa din fata problemelor tarii' 22:46 1030 BREAKING NEWS Un avion… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Este vestea momentului pentru 8 milioane de viitori pensionari din Romania. Ce se intampla cu pensiile in 2023, in contextul in care fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au reușit sa recupereze toata pierderea inregistrata in 2022. Vești bune. Banii celor 8 milioane de viitori pensionari…

- Vești ESENȚIALE de ultim moment pentru milioane de pensionari! Precizarile extrem de importante vin din partea unui ministru al Guvernului Ciuca. Acesta a venit cu noi detalii in privința majorarii pensiilor a milioane de romani, mai ales in actualul context economic: ” Trebuie sa fim foarte atenți…

- Vești ESENȚIALE pentru milioane de pensionari! Toți cei care doresc sa beneficieze de recalcularea pensiilor trebuie sa urmeze anumiți pași. De REȚINUT! Plata pensiei recalculata se va face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.Persoanele trebuie sa aiba in vedere prezența…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marți, 7 martie, la Digi24, ca jalonul 215 din PNRR, care se refera la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, prevede doua condiții esențiale, sustenabilitatea și contributivitatea. „Daca nu ajungem la o solutie cu Comisia…