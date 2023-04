Vești dramatice după prăbușirea clădirii în Marsilia: Doi oameni găsiți fără viață sub dărâmături Vin vești triste din Franța, dupa explozia ce a dus la prabușirea unei cladiri cu patru etaje in Marsilia, al doilea oraș ca marime din aceasta țara. Pe masura ce au continuat cautarile la locul dezastrului, au fost gasite doua trupuri fara suflare. La 24 de ore dupa explozia puternica in urma careia o cladire […] The post Vești dramatice dupa prabușirea cladirii in Marsilia: Doi oameni gasiți fara viața sub daramaturi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- ''Doua corpuri fara viata'' au fost gasite in noaptea de duminica spre luni in daramaturile cladirii aruncate in aer de o explozie la Marsilia, in sudul Frantei, au anuntat pompierii, scrie AFP.

