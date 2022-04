Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi scazute in toata tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, 18 aprilie – 1 mai, cu temperaturi oscilante si probabilitate crescuta de aparitie a precipitatiilor, reiese din prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Transilvania,…

- Temperaturile vor fi scazute in toata tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, 18 aprilie - 1 mai, cu temperaturi oscilante si probabilitate crescuta de aparitie a precipitatiilor, reiese din prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. ANM anunta ca in perioada 11 - 15 aprilie, media maximelor se va situa in jurul a 11 grade in prima zi cand vremea va fi rece pentru aceasta data si va ajunge la valori de 22...23 de grade in ultima zi…

- Temperaturile vor avea valori normale pentru aceasta perioada, ușor mai crescute in a doua jumatate a lunii aprilie, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 11.04.2022 – 18.04.2022 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vremea va fi deosebit de rece pe parcursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa dupa data de 14 martie, valorile termice vor fi in crestere, arata prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 7 – 20 martie. In Transilvania, in prima…

- Vremea va fi deosebit de rece in aceasta saptamana, in toata țara, anunța meteorologii, care spun ca temperaturile vor crește tocmai in jurul datei de 14 martie. Așadar, pana la mijlocul lunii martie nu ne vom putea bucura de soare prea mult. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…

- Pe masura ce specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, duminica, mai multe avertizari de viscol și ninsori – VEZI AICI, s-au aflat vești de ultim moment și despre vremea din Capitala. Unde NU sunt anunțate precipitații specifice iernii sau intensificari puternice…