- Emi, tanarul de 19 ani care a cazut prada furiei atacatorului cu pregatire militara, in timp ce prietena lui, Meliss, a fost ucisa de agresor, a fost incurajat de oameni sa treaca peste drama care l-a lovit din senin.

- Tanarul in varsta de 19 ani care a fost injunghiat in zona toracelui in timp ce se plimba impreuna cu o adolescenta in Gradina Botanica din Craiova va fi externat, anunta reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.”Pacientul are o evolutie favorabila si va fi externat in cursul zilei de…

- In urma cu doua saptamani, Emi a fost injunghiat in Gardina Botanica din Craiova, unde și prietena lui, Meliss, a fost omorata. Tanarul a ajuns la spital cu rani grave, iar medicii au depus eforturi uriașe pentru a-i salva viața. Ei bine, starea lui de sanatate s-a imbunatațit și urmeaza sa fie externat…

- Emi Badica, tanarul care a fost injughiat in Gradina Botanica, va fi externat azi. Medicii de la SCJU Craiova au luptat in fiecare zi pentre ca minunea sa aiba loc, fiindca baiatul a ajuns la spital intr-o stare deosebit de grava, in urma loviturilor brutale de cutit.Emi a fost operat chiar in ziua…

- Tanarul in varsta de 19 ani care a fost injughiat in timp ce era cu prietena in Gradina Botanica din Craiova va fi externat, saptamana viitoare. El va continua un tratament de recuperare acasa.

- Tanarul injunghiat in Gradina Botanica s-a trezit din coma. Baiatul a raspuns cand a fost intrebat cum se numește. Iși amintește ce s-a intamplat. A spus: Eram pe banca, ne uitam pe telefon. M-a injunghiat in spate, nu știu de ce, habar n-am cine e... cam acestea au fost cuvintele lui. A vorbit greu,…

- Informații de ultima ora despre Emi, baiatul care a fost injunghiat in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, de un adolescent in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova. Tanarul a ieșit din coma și a inceput sa coopereze din punct de vedere medical, insa starea lui continua…

- Emanuel Badica este student in anul I și lupta sa traiasca dupa ce a fost injunghiat in plina zi de un elev de la Liceul Militar din Craiova. Cand a intrat in sala de operație, Emi, cum ii spun prietenii, pierduse mai mult de 4 litri de sange. Zeci de tineri s-au mobilizat sa dea o mana de ajutor