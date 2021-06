Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru copii și cei cu suflete de copii, care adora balaceala in piscina! Piscina de la Casa EMA se redeschide de maine, 1 iunie, și se reiau lecțiile de inot și inotul de relaxare! Ce trebuie sa știți? Programul de funcționare va fi intre 7.30 – 22.00, de Luni și pana Vineri, și de la 8.00…

- Restrictiile s-au relaxat in Polonia. Barurile, pub-urile si restaurantele s-au deschis la miezul noptii, dupa sapte luni. Pentru moment, barurile, pub-urile si restaurantele functioneaza doar la...

- Mama celebrului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a declarat ca incearca sa-l convinga pe fiul ei sa revina in aceasta vara la Sporting Lisabona, clubul la care s-a format, relateaza Reuters. Ronaldo este golgheterul actualului sezon din Serie A si a ajuns la 100 de goluri…

- Vesti bune pentru soferii de masini electrice din Romania. Tesla are deja doua statieli de tip „Supercharger” in Romania. Prina stație este cea de la Timișoara, din parcarea hotelului Continental. In 2020, peste 2.000 de autoturisme electrice au fost inmatriculate in Romania. Tesla Bucharest Supercharger…

- Iata și primele vești bune din acest an privind masurile de relaxare in pandemie. Condiția pentru a merge la concerte și pe plaja fara masca Surse au dezvaluit pentru Antena 3 ca din aceasta vara, am putea sa mergem la concerte , iar pe plaja am putea sa stam fara masca. Mai exact, este posibil ca in…

- La ora 11.30, premierul va face o vizita la Centrul de Vaccinare de la Școala Ion Creanga, din Cluj-Napoca, acolo unde va face o declarație de presa la finalul vizitei.Incepand cu ora 12.30, Florin Cițu va avea o intalnire cu reprezentanții industriei de evenimente din municipiul Cluj-Napoca, la sediul…

- Țarile din Uniunea Europeana trec printr-un nou val de infectari cu Covid, iar jurnaliștii de la Deustche Welle trec in revista masurile in vigoare pe care unele din aceste state le-au luat pentru combaterea epidemiei. Germania: Autoritațile nu cad de acord pentru un nou lockdown Cancelarul Angela Merkel…

- Nasui și Voiculescu s-au intalnit cu reprezentanții industriei hoteliere. Se pregatește un calendar de redeschidere a economiei Ministrii Sanatatii si Economiei, Vlad Voiculescu si Claudiu Nasui, s-au intalnit vineri intr-un grup comun de lucru cu reprezentantii industriei hoteliere din Romania, anunta…