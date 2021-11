Directorul medical al Moderna Inc., Paul Burton, suspecteaza ca noua varianta de coronavirus Omicron ar putea evita protecția vaccinurilor actuale și, in acest caz, o varianta modificata a vaccinului ar putea fi disponibila la inceputul anului viitor, noteaza Bloomberg. “Ar trebui aflam capacitatea actualului vaccin de a oferi protecție in urmatoarele doua saptamani”, a declarat Burton duminica, la BBC. “Daca va trebui sa facem un vaccin complet nou, cred ca acest lucru se va intampla la inceputul anului 2022 iar apoi va fi cu adevarat disponibil in cantitați mari”, a spus el. “Ceea ce este remarcabil…