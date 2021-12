Vești de la meteorologi! Temperaturi de primăvară de Crăciun Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea perioada. "Dupa doua-trei zile cu ger, vreme chiar geroasa noaptea si dimineata, in ajunul Craciunului si chiar in ziua de Craciun si dupa, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit. Daca maine dimineata vom conta pe temperaturi minime intre -14 pana la -4 grade Celsius, posibil in Capitala, chiar spre -8 grade Celsius, urmatoarele dimineti, joi si vineri, valorile vor fi mai coborate. Contam joi dimineata pana la valori, in estul Transilvaniei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

