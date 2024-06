Stiri pe aceeasi tema

- Franța a remizat cu Polonia, scor 1-1, in etapa a treia la EURO 2024, și a terminat grupa pe locul doi, sub Austria. In acest moment, daca Romania termina grupa E pe locul 2, o sa joace in „optimi” cu francezii. In acest moment, dupa ce Slovenia a terminat pe locul 3 in grupa C și e sigura de optimi,…

- Anglia s-a calificat in optimi dupa un joc modest cu Slovenia, insa s-a calificat de pe primul loc in grupa C. Slovenii s-au calificat mai departe de pe locul 3, dupa 0-0 cu englezii. Austria a reușit sa caștige grupa D dupa o victorie spectaculoasa cu Olanda, iar Franța merge in faza urmatoare de pe…

- In cazul in care Romania termina grupa E pe locul 2, vom juca in optimi cu Franta, care a remizat cu Polonia, scor 1-1, in etapa a treia la EURO 2024, și a terminat grupa pe locul doi, sub Austria, relateaza Gazeta Sporturilor.Sunt doua variante prin care Romania poate termina grupa pe locul doi, conform…

- Olanda - Austria, duel din etapa a 3-a a Grupei D de la Campionatul European din Germania, va avea loc marți, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT&FOTO de GSP.ro și in direct de PRO Arena. Franța - Polonia, celalalt meci al grupei, se va desfașura de la aceeași ora și va fi redat, de asemenea,…

- Meciul dintre Polonia si Austria s a incheiat cu scorul de 1 3, azi, 21 iunie 2024. In urma acestui rezultat, Austria a obtinut primul succes din Grupa D de la EURO 2024 si ocupa locul 3. Lider este Franta, iar Olanda ocupa locul secund.Austriecii au reusit sa deschida scorul in minutul 9 prin Trauner,…

- Echipele nationale ale Slovaciei si Ucrainei se intalnesc, vineri, in etapa a doua a grupei E de la Campionatul European de fotbal. Programul meciurilor de vineri: Grupa E: Slovacia – Ucraina, ora 16.00 Grupa D: Polonia – Austria, ora 19.00 Tarile de Jos – Franta, ora 22.00. Source

