- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat vineri viitoarele etape-cheie ale iesirii din izolare a Regatului Unit si si-a exprimat speranta unei ”reveniri la normal cel mai devreme incepand din noiembrie, poate la timp de Craciun”, relateaza AFP.Regatu Unit inregistreaza 45.000 de morti din…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca oamenii ar trebui sa poarte masti in spatii inchise precum magazinele si a precizat ca guvernul va anunta in urmatoarele cateva zile ce "instrumente de aplicare" vor fi utilizate, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intrebat daca crede ca masca…

- Anexarea unor portiuni ale Cisiordaniei ocupate de catre Israel ar reprezenta o ”incalcare a dreptului international” si ar fi ”contrara” ontereselor statului evreu, avertizeaza premierul britanic Boris Johnson intr-un editorial publicat pe prima pagina a unui mare cotidian israelian, Yediot Aharonot,…

- Potrivit lui Boris Johnson, in timp ce oamenii mai sunt pe buna dreptate ingrijorati in legatura cu viitoarea evolutie a epidemiei, guvernul trebuie sa contureze drumul ce trebuie urmat. "Pur si simplu nu mai putem continua sa fim prizonierii acestei crize", a spus el intr-un discurs sustinut…

- Premierul britanic Boris Johnson, criticat pentru modul in care a gestionat criza provocata de noul coronavirus in Regatul Unit, a laudat miercuri eforturile "incredibile" ale tarii sale pentru combaterea epidemiei de COVID-19, in pofida bilantului foarte ridicat al maladiei, potrivit AFP, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost atacat violent miercuri de catre liderul opozitiei pe tema bilantului greu al noului coronavirus in Regatul Unit si a promis sa prezinte o strategie de iesire din izolare duminica, relateaza AFP, potrivit news.ro.O relaxare a izolarii impuse la 23 martie…

- Cel puțin asta susține Sefa Serviciului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Potrivit declarațiilor facute de directoarea Andrea Ammon in fața eurodeputaților. In țara noastra, dar și in Marea Britanie , Polonia si Suedia nu exista schimbari substantiale in ultimele 14 zile in ceea…

- Boris Johnson este așteptat sa anunte planuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus inca din aceasta saptamana, dupa ce s-a intors la Downing Street duminica seara, informeaza presa din Anglia, conform Agerpres.Premierul britanic urmeaza sa isi reia activitatea luni,…