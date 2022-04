Vești colosale pentru sute de mii de români! Noi sume de bani vor fi puse la dispoziție Vești EXCELENTE pentru sute de mii de romani! Aceste persoane vor beneficia de noi sume de bani acordate sub forma de tichete. ATENȚIE! Aceste tichetele vor putea fi schimbate in bani, dar exista un termen limita pentru aceasta operațiune. Sumele de bani sunt extrem de bine-venite, mai ales in actualul context de criza economica. Citește mai multe AICI! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație extrem de dificila pentru o anumita categorie de romani! Aceștia ar putea ramane fara sprijinul financiar acordat de statul roman, daca nu vor respecta o serie de condiții. Lovitura pierderii banilor de catre aceste persoane este extrem de dura, mai ales in actualul context de criza economica…

- Vești proaste pentru milioane de romani! Vor fi nevoiți sa scoata mai mulți BANI din buzunare pentru plata acestui produs. Noile creșteri se datoreaza in cea mai mare parte din cauza crizei energetice, dar și a razboiului dintre Rusia și Ucraina. Noile majorari de prețuri ii vor afecta direct pe…

- Este super-veste pentru acești romani! Statul le va acorda un nou sprijin financiar. Sumele alocate de Guvern in cadrul acestui ajutor ajung la zeci de mii de euro. Mare ATENȚIE! Toți cei care beneficiaza de acești bani trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Citește mai multe AICI și vezi cine…

- Grecia a anuntat miercuri ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor in spatii interioare si certificatele COVID-19, vor fi ridicate pe toata perioada turistica estivala, autoritatile urmand sa ia in considerare reintroducerea lor in septembrie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Cu 13% a scazut productia de titei a OMV Petrom (SNP) in primul trimestru din 2022 fata de aceeasi perioada din 2021, si cu 12% pentru cea de gaze, in principal din cauza declinului natural al zacamintelor, insa la preturi in crestere, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai…

- Vești EXTRAORDINARE pentru romani! A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul Ministerului Finanțelor, prin care sute de mii de angajați vor beneficia de noi sume de bani acordate sub aceasta forma. IMPORTANT! Acest sprijin financiar va putea fi folosit doar in scopul pentru care a fost dat de…

- Vești ESENȚIALE pentru milioane de pensionari! Precizarile extrem de importante vin din partea unui ministru al Guvernului Ciuca. Acesta a venit cu noi detalii in privința majorarii pensiilor a milioane de romani, mai ales in actualul context economic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vești COLOSALE pentru o anumita categorie de romani! Aceștia iși pot recupera sumele de bani platite pentru aceasta taxa obligatorie. Banii pot fi recuperați atat de persoanele fizice, cat și de cele juridice. De REȚINUT! Pentru a beneficia de aceste despagubiri, trebuie indeplinite anumite condiții.…