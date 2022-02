Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa precizeze miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca Executivul nu iși va asuma un proiect privind creșterea varstei de pensionare la 70 de ani. Precizarea premierului vine dupa ce liderii PNL au discutat marți, in ședința partidului, sa susțina proiectul elaborat…

- "Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, as vrea sa anunt ca nu este deloc adevarat, nici macar nu am avut o discutie la nivelul acesta si, din tot ceea ce stim pana-n acest moment, este vorba despre o posibilitate…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a realizat un tablou al principalelor probleme ale Romaniei și a lansat și o serie de recomandari, printre care egalizarea varstei de pensionare intre barbați și femei și creșterea varstei de pensionare odata cu creșterea speranței de viața,…

- „Noua coalitie a reusit sa aiba un guvern, sa putem da aceasta Ordonanta de Urgenta ca sa asiguram pe toti ca pensiile si alocatiile copiilor vor fi achitate, nu vor fi probleme in decembrie cu banii. Inchidem anul cu bine in sistemul de pensii", a asigurat noul ministru al Muncii, Marius Budai, la…

Ministrul Muncii: Speranța de viața sanatoasa este cu cinci ani mai mica decat varsta de pensionare. Declarații cu privire la pensii și alocații

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri ca este exclus ca varsta de pensionare sa creasca in Romania. El a subliniat ca Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca. Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei

- Guvernul va da aviz pozitiv proiectului elaborat de PAS privind modificarea varstei de pensionare. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale spune ca proiectul PAS, prin care este modificata vechea lege PSRM-SOR de revenire la varsta standard de pensionare, vine sa restabileasca un echilibru in sistemul…