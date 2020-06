Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru mii de romani. Parlamentul a adoptat miercuri o noua lege. Astfel, persoanele care se incadreaza in cerințele menționate pot obține un salariu de minim 4.460 de lei. Legea a fost inițiata de 37 de parlamentari de la toate partidele, iar aceasta introduce salariul minim diferențiat…

- Raed Arafat indeamna romanii sa faca in țara vacanțele urmatoare. Șeful DSU susține ca așa e mai ușor ca lucrurile rele sa fie evitate și astfel vom salva și turismul romanesc."Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu cand, dar vor fi cu masuri compensatorii. Lumea trebuie sa iși…

- Vești proaste pentru sportivi, dar și pentru microbiști. Competițiile sportive nu se vor relua prea curand in Romania, anunța ministrul Sportului. Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe si a precizat ca nu au…

- Ce se intampla in urmatoarea perioada? Cum va evolua pandemia de coronavirus in Romania, cand se va inregistra „varful” și cand vom avea ultimul deces cauzat de COVID-19? Cercetatorii americani au raspunsurile.

- Radu Ticiu - initiator VentilaTM: „Ne straduim sa contruim un prototip in care componenta mecanica si de actionare e aproape finalizata, cea electronica e iarasi aproape de finalizare, in principiu marti seara ajungem sa il confruntam cu anestezistii care eventual vor ajunge sa il foloseasca. Sunt zeci…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a spus ca cercetatorii israelieni testeaza deja un vaccin pentru coronavirus. De asemenea, aceștia au inventat o masca care nu doar ca blocheaza coronavirusul, dar il și ucid.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea mai…

- Vești extrem de ingrijoratoare de la meteorologi. Se intoarce vremea rea in Romania. S-a aflat și cat timp vom avea parte de frig și de pecipitații. Potrivit ultimelor date, in urmatoarele zile, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, insa nu pentru foarte mult timp. In ultima…

- Noul coronavirus a declanșat o criza la nivel mondial pe toate planurile: sanatate, transport, turism, economie. In mijlocul calvarului insa, oamenii nu uita sa fie buni unii cu alții. Zilele acestea, știrile nu sunt mereu tocmai fericite. Spre exemplu, in Romania un barbat suspect de coronavirus a…