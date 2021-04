Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat vineri la "BBB minus /A-3" ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a imbunatatit perspectiva de la "negativ" la "stabil", a anuntat Ministerul Finantelor. Aceasta este prima modificare in sens pozitiv…

