VEȘTI BUNE: Se dau BANI din partea statului. Cine sunt beneficiarii Veste mare! E oficial! O noua lege, care vine in ajutorul unei categorii de romani, a fost promulgata. Mai exact, aceștia vor avea parte de multiple beneficii. Insa, pe langa beneficii, vor avea parte și de anumite limitari. Concret, beneficiarii acestei legi vor putea... Citește AICI cați bani primesc romanii- Cine sunt beneficiarii și ce veți putea face cu banii ...

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sper ca in urmatorii trei ani sa reusim lucruri marete impreunaldquo;Veste mare pentru fanii echipei HC Dobrogea Sud Constanta. Jucatorul croat Alen Blazevic este primul transfer din aceasta vara. Blazevic este jucator si al nationalei Croatiei."Salutare, fani ai Constantei Numele meu e Alen Blazevic,…

- O categorie de bistrițeni risca sa ramana fara salarii, iar unii, fara hrana. Guvernul actual i-a „omis” la fiecare rectificare bugetara din timpul starii de urgența. „Imi vine sa urlu! Cum sa faci așa ceva??” a reacționat Radu Moldovan, președintele CJ BN. Angajații, dar și beneficiarii serviciilor…

- Ziarul Unirea VESTE BUNA: Un singur caz activ de COVID-19 la Aiud și nici o imbolnavire in ultimele opt zile Vești bune de la Aiud unde se mai inregistreaza un singur caz activ de COVID-19 și nici o imbolnavire in ultimele opt zile. ”De aseara, in Aiud, mai avem un singur caz activ COVID-19. In ultimele…

- Vesti bune pentru maramuresenii care vor sa depuna cereri de sprijin in agricultura la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pana la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fara aplicarea de penalitati, sesiunile de depunere a Cererilor de plata/sprijin pentru Schema de ajutor…

- Veste excelenta pentru Europa! Pe teritoriul unui stat nu a mai existat de duminica nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2. Muntenegru a devenit prima tara din Europa libera de coronavirus, la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID-19, arata datele…

- Liderii PNL au dezbatut, marți seara, masurile de relaxare a mișcarii populației dupa 15 mai, cand va expira starea de urgența, liderii din teritoriu avand foarte multe intrebari primite de la membri și simpatizanți, legate de ce vor putea face cetațenii și ce nu.

- PSD a depus plangere la CNCD pe numele lui Klaus Iohannis, in urma afirmatiilor referitoare la complicitatea PSD in proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc. PSD considera ca nu e singura iesire cu „accente de intoleranta” a presedintelui. PSD a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea…

- Ziarul Unirea VESTE BUNA! Rezultate NEGATIVE la testele de COVID-19 pentru asistentele de la Blaj. Municipiul SCAPA de infecțiile cu coronavirus Vești bune de la Spitalul Municipal Blaj! Primarul municipiului, Gheorghe Valentin Rotar a facut un anunț public cu privire la cazurile de coronavirus din…