Vești bune! Se construieşte un depou nou în centrul Bucureştiului, pentru mentenanţa trenurilor Grupul multinational Alstom construieste un depou nou in centrul Bucurestiului, in care va asigura mentenanta trenurilor ARF, a declarat pentru News.ro Gian Luca Erbacci, presedintele Alstom pentru Europa. Prima etapa a investitiei va fi gata la inceputul anului viitor. Valoarea investitiei nu a fost dezvaluita. Compania Alstom este prezenta in Romania din anul 1994, iar in prezent are peste 1.200 de angajati in Bucuresti, Cluj-Napoca si Brasov. In ceea ce priveste proiectele companiei in Romania, Alstom va furniza trenurile si sistemul modern de semnalizare pentru Magistrala 5 de metrou. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

