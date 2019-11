VEŞTI BUNE. S-a redus vârsta de pensionare în România. La cât vor ieşi la pensie angajaţii Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea in munca, de patru luni, pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca, reducerea varstei standard de pensionare incepand cu primul an de stagiu de cotizare realizat in aceste conditii. Potrivit actului normativ, pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca, ce constituie stagii de cotizare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

