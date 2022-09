Stiri pe aceeasi tema

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat vineri in legatura cu o "intrerupere totala a energiei electrice" in orasul ucrainean Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, situatie care "pune in pericol siguranta operatiunilor" centralei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.

Rusia a reluat bombardamentele in apropierea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, a declarat miercuri un oficial local, la o zi dupa ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a facut presiuni ca partile in conflict sa creeze o zona sigura pentru a preveni o catastrofa, relateaza…

Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a publicat marți raportul sau privind centrala nucleara Zaporojia in urma vizitei din Ucraina in care se refera la „necesitatea urgenta" de masuri pentru prevenirea unui accident nuclear, potrivit Sky News și Mediafax.

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) va prezenta, marti, un raport cu privire la situatia de la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, ocupata de fortele ruse, informeaza AFP.

Productia de miere din acest an este va fi redusa la 12.000 - 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub media unui an bun, cum a fost 2015, cand Romania a fost pe primul loc in Europa cu peste 32.000 de tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan…

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a avut loc luni in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni la ora 13.56 in zona seismica Vrancea, județul Buzau.

Romania a inregistrat anul trecut vanzari de 6,2 miliarde euro din comertul electronic, ceea ce reprezinta jumatate din nivelul realizat de retaileri in Europa de Est, estimat la 14 miliarde euro.