Sindicaliștii din Educație au ajuns la o ințelegere cu Guvernanții care vor da doua ordonanțe de urgența: una care ar urma sa faca referire la tot ce inseamna pentru viitor partea salariala pentru cadrele didactice, iar cea de-a doua privind plata orelor din perioada de greva, cu condiția recuperarii lor conform unei planificari. Profesorii sunt […]