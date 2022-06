Stiri pe aceeasi tema

- Codul rutier s-ar putea schimba in favoarea noilor conducatori auto. Aceștia ar putea susține examenul pentru obținerea permisului de conducere oriunde in țara, nu doar in localitatea sau regiunea de domiciliu. Proiectul de lege este in dezbatere la Senat. Potrivit proiectului de lege, susținerea examenului pentru…

- Incepand cu ziua de astazi, 10 mai 2022, vor fi puse in aplicare noile prevederi ale Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere.

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, verifica modul in care reprezentanții legali ai școlilor de șoferi din intreaga țara au fiscalizat taxele de școlarizare incasate in perioada 2019-2021. Potrivit celor de la ANAF, in prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate…

