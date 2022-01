Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 10 ianuarie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediata pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, in intravilanul localitaților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. […] The post Vești bune pentru ursul brun: Iohannis cere Parlamentului sa reexamineze legea privind uciderea urșilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…