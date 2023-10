Stiri pe aceeasi tema

- Deși salariul minim a crescut incepand cu 1 octombrie iar Guvernanții susțin ca exista discuții sa existe o noua majorare incepand cu 1 ianuarie 2024, exista totuși o categorie de salariați ale caror venituri vor crește la inceputul anului urmator, chiar

- Ministrul Educației, Ligia Deca, iși exprima angajamentul de a face tot ce ii sta in putere pentru a fi respectate majorarile salariale pentru angajații din sistemul de invațamant de la 1 ianuarie 2024, cu sau fara finalizarea legii salarizarii. Deși situația actuala sugereaza incertitudine cu privire…

- 4 din 10 angajați sunt nemulțumiți de salariu. Mulți candidați se plang insa ca nu sunt buni negociatori ai propriilor salarii și ca o discuție cu managerul le provoaca disconfort. Aproape 40% dintre participanți nu și-au mai negociat salariul de la angajare. 39,4% dintre participanții la…

- 39,4% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs declara ca nu sunt mulțumiți de salariul lor, in timp ce 49,8% spun ca este ok, dar s-ar putea și mai bine. Doar 10,7% nu au niciun motiv de nemulțumire din acest punct de vedere. Cu toate acestea, o eventuala renegociere salariala pare a fi…

- 39,4% dintre participanții la un sondaj eJobs declara ca nu sunt mulțumiți de salariul lor, in timp ce 49,8% spun ca este ok, dar s-ar putea și mai bine. Doar 10,7% nu au niciun motiv de nemulțumire din acest punct de vedere, arata sondajul realizat in luna septembrie a acestui an, pe un eșantion de…

- Premierul Marcel Ciolacu iși dorește creșterea salariului minim pe economie, insa vor fi eliminate facilitațile fiscale pentru angajați. Totodata, Guvernul o sa ia mai mulți bani de la firme. Guvernanții decid astazi ce impozite și taxe sa creasca. Scutiri de taxe pentru muncitori, inclusiv scutirea…

- Vești bune pentru romani! Salariul minim pe economie și pensia minima vor crește in Romania, incepand de la 1 octombrie. Potrivit ultimei decizii a Guvernului, salariații și pensionarii vor primi mai mulți bani incepand de luna viitoare. Iata cați bani vor intra in conturile oamenilor.

- Vești bune pentru romani! De la 1 august, vor crește salariile pentru o anumita categorie de angajați. Aceștia vor primi o serie de indemnizații mai mari. Afla daca te afli printre acești norocoși. Ce angajați beneficiaza de aceste majorari Acest lucru se datoreaza Ordonanței de urgența 63/2023, care…