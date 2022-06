Vești bune pentru turiști! Italia spune ADIO certificatului verde Calatorii si turistii care sosesc in Italia nu vor mai trebui sa prezinte incepand de miercuri, 1 iunie, dovezile care atesta ca s-au vaccinat, recuperat sau testat impotriva noului coronavirus. Ordonanta de guvern care se aplica in cazul acestei obligativitati va expira marti si nu va fi reinnoita, a precizat... The post Vești bune pentru turiști! Italia spune ADIO certificatului verde appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

